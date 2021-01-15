Haber Giriş: 15 Ocak 2021 Cuma 20:29Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem
İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre, saat 20.20'de Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Seferihisar'a 18,25 kilometre mesafede meydana gelen depremin derinliği 6,99 kilometre olarak ölçüldü.
AFAD'dan yapılan açıklamada gelişmelerin takip edildiği ve şu ana kadar olumsuz bir durumun bildirilmediği açıklandı.
Etiketler: Deprem
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