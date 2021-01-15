Afet ve Acil Durum Yönetimi Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre, saat 20.20'de Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Seferihisar'a 18,25 kilometre mesafede meydana gelen depremin derinliği 6,99 kilometre olarak ölçüldü.

AFAD'dan yapılan açıklamada gelişmelerin takip edildiği ve şu ana kadar olumsuz bir durumun bildirilmediği açıklandı.