İstanbul Ulaşım Koordinasyon Kurulu toplantısına katılmak için gelen İmamoğlu'nu taksiciler karşıladı.

Taksicilerin, yeni taksi projesine karşı olduklarını anlatmak istedikleri sırada tepkiler bir anda yükseldi. Bu tepki, toplantıya girmek üzere yürüyerek içeri giren İBB Başkanı İmamoğlu'nu kızdırdı. İmamoğlu, geri dönerek kendisini yuhalayanlara tepki gösterdi.

Tartışmanın ardından İmamoğlu, UKOME toplantısına katılmak üzere yeniden içeriye girdi.

UKOME toplantısında görüşülen 5 bin 250 taksi ile 750 minibüs teklifi reddedildi.