Giresun'un Bulancak ilçesine bağlı İcilli köyünde, cumartesi akşamı evinin yakınındaki bahçede otlayan büyükbaşlara bakmaya giden ve kaybolduktan 3 gün sonra derede cansız bedenine ulaşılan 7 yaşındaki İkranur Tirsi’nin ölümüyle ilgili cinayet şüphesi üzerine özel ekip tarafından çok yönlü soruşturma sürdürülüyor.

Jandarma ekipleri, küçük kızın kaybolduğu yer ile bulunduğu yer arasında muhtemel patika yol güzergahlarını drone destekli tarıyor, delil arıyor. İkranur'un babası Serdar Tirsi de kendisini arayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nu işin peşinde olduklarını söylediğini belirterek, "Devletimiz yanımızda, bizi yalnız bırakmadılar" dedi.

İcilli köyüne bağlı Kıran Mahallesi'nde, evinin yakınındaki bahçede, cumartesi günü 6 yaşındaki kardeşi ve kuzeni ile oynayan, Nazlı- Serdar Tirsi çiftinin kızları İkranur, saat 18.00 sıralarında otlayan büyükbaşların yanına gitti. Küçük kız, geri dönmeyince 2 çocuk da durumu ailesine haber verdi. Çevrede arama yapan ailesi, kızlarını bulamayınca jandarma ekiplerine bildirdi. Köye gelen jandarma, AFAD ve AKUT ekipleri arama çalışması başlattı. 370 hektar alanda yaklaşık 150 kişilik uzman ekibin iz takip ve kadavra köpekleri, drone ve termal kameralar ile aradığı İkranur’un, evinden 7 kilometre uzaklıktaki Salman mevkisi Adaköy deresinde dün cansız bedeni bulundu. Küçük kızın cansız bedeni, olay yeri incelemesinin ardından Trabzon Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Adli tıp raporu hazırlanıyor

İkranur Tirsi’nin ölümüyle ilgili cinayet şüphesi üzerine Bulancak Cumhuriyet Savcılığı’nca başlatılan çok yönlü soruşturma ise sürdürülüyor. İlk tespitlere göre, travmatik bulguya rastlanılmayan İkranur'un ölüm nedeni, otopside yapılan çoklu organ incelemesi sonucu ortaya çıkacak. Bedeninde cinayeti destekleyen herhangi bir bulgu tespit edilemeyen İkranur’un iç organlarından alınan parçalar, çoklu organ incelemesine alındı. Trabzon Adli Tıp Kurumu'nda incelemenin sürdüğü öğrenildi.

Özel ekip iz beşinde

İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla İkranur Tirsi'nin ölümünü araştırmak üzere özel bir ekip görevlendirildi. Ekipler küçük kızın kaybolduğu ev ile cansız bedeninin bulunduğu kuş uçuşu 1 kilometre olan 7 kilometre uzaklıktaki Salman mevkisii Adaköy deresi civarında çalışmalarını yoğunlaştırdı. Jandarma ekipleri kızın kaybolduğu yer ile bulunduğu yer arasında muhtemel patika yol güzergahlarını drone destekli tarıyor, delil araştırması yapıyor. Soruşturmada kızın dereye düşerek öldüğü ya da öldürüldükten sonra dereye atılmış olabileceği ihtimalleri titizlikle araştırılıyor. Soruşturmada baba Serdar Tirsi’nin de yeniden ifadesine başvuruldu.

Olayla ilgili araştırmaların devam ettiğini anlatan İkranur'un babası Serdar Tirsi, “Jandarma ekiplerine yeniden ifade verdim. Şüphelendiğim birinin olup olmadığını sordular. Zaten şüpheli bir durum olduğunda komutanlara haber veriyorum. Sağa sola bilgi verilmemesi noktasında uyardılar. Şu an olay yeri inceleme ve jandarma ekipleri köydeler, ekiplerin araştırması sürüyor" diye konuştu.

Bakan Soylu aradı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kendisini aradığını söyleyen Serdar Tirsi, "Bakanımız bizi aradı ve bu işin peşinde olduklarını ifade etti. Devletimiz yanımızda, bizi yalnız bırakmadılar. Şu an için şüphelendiğim bir durum yok ama olursa gerekli kişilere bilgi vereceğim” dedi.

Serdar Tirsi kızı İkranur'un mezarını ziyaret ederek, dua etti.