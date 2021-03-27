Erzurum'da gece başlayan kar, sabah saatlerinde etkisini arttırdı.

İlkbaharın ilk ayı olan martta karla kaplanan kentin tarihi yapılarında da güzel manzaralar oluştu.

[Fotoğraf: AA]

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yol ve kaldırımlarda kar küreme çalışması yürütüyor.

Ayrıca, kar ve tipi nedeniyle Erzurum-Erzincan ve Erzurum-Kars kara yolunda ulaşım güçlükle sağlanıyor.

[Fotoğraf: AA]

Ardahan

Ardahan'da da kar yaşamı olumsuz etkiledi.

Beyaza bürünen kentin yüksek kesimlerinde ise tipi etkili oldu.

Sürücüler kara yollarında ilerlemekte güçlük çekti.

[Fotoğraf: AA]

Kars

Kars'ta da kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.

İki gündür aralıklarla etkili olan kar, il merkezini beyaza bürüdü.

[Fotoğraf: AA]

Kar ve tipi nedeniyle vatandaşlar ile sürücülerin zor anlar yaşadığı kentte, belediye ekipleri kar küreme çalışması başlattı.

[Fotoğraf: AA]

Sarıkamış ilçesinde de vatandaşlar ev ve iş yerleri önünde biriken karları temizledi.

Ağrı

Ağrı'da da kar ulaşımda aksamalara yol açtı.

Kentte aralıklarla etkili olan kar nedeniyle belediye ve karayolları ekipleri çalışma başlattı.

Beyaza bürünen şehir, dron ile de görüntülendi.