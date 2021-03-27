Nisan ayı yaklaşıyor ama bahar yüzünü hala göstermedi. Bazı kentlerde hala kara kış yaşanıyor.

Muş

Muş'ta olumsuz hava koşulları hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor.

[Fotoğraf: İHA]

İl genelinde ulaşıma kapanan 159 köy yolunda yol açma çalışması başlatan il özel idaresinin kar kaplanları, yolları yeniden ulaşıma açmak için kış mesaisine kaldıkları yerden devam ediyor.

Merkeze bağlı Üçevler grup köy yolunda çalışma yürüten ekipler, kar kalınlığının bir metreye ulaştığı ve tipinin etkili olduğu bölgelerde ilerlemekte güçlük yaşıyor.

Van

Van'da etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.

Yoğun kar nedeniyle Bahçesaray'da 11, Başkale'de 20, Çatak'ta 6, Erciş’te 25, Gürpınar 35 ve Tuşba ilçesinde ise 2 olmak üzere toplam 99 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bitlis

Bitlis'te etkisini sürdüren kar ve tipi, il merkezi ve ilçelerde 275 köy yolunun ulaşıma kapanmasına neden oldu.

Ekipler, köy yollarının açılması için karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Karayolları ve belediye ekipleri de cadde ile sokaklarda kar temizliği yaptı.

Hakkari

Hakkari'de de dünden bu yana aralıklarla etkili olan ve kenti beyaza bürüyen kar, ulaşımda aksamalara neden oldu.

İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımın sağlanamadığı 8 köy ve 28 mezra yolunu açmak için çalışma başlattı.

Belediye ekipleri de kent merkezinde kar küreme çalışması yürüttü.

Rize

Rize'de üç gündür aralıklarla devam eden yağış sonucu İkizdere'de 29, Çamlıhemşin'de 17, merkez, Ardeşen ve Güneysu'da 8'er, Çayeli'de ise 6 olmak üzere 76 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri köy yollarının ulaşıma açılması için 38 iş makinesiyle çalışmalarını sürdürüyor.

Karayolları ekipleri de Ovit Dağı Sivrikaya mevkiindeki tünel bölgesi ile Ayder Yaylası'nda yolun araç trafiğine açık kalması ve buzlanma yaşanmaması için çalışmalara devam ediyor.

Kastamonu

Kastamonu'da kar yağışı özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımda aksamaya neden oldu.

Kar nedeniyle merkezde 37, Araç'ta 2, Bozkurt'ta 11, Cide'de 8, Doğanyurt 4, Hanönü 10, İhsangazi'de 6, İnebolu'da 11, Küre'de 29, Pınarbaşı'nda 18, Seydiler'de 2, Şenpazar'da 14 ve Taşköprü'de 2 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Kapalı yolların açılması için çalışmalar sürüyor.

Erzurum

Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü tarafından uyarısı yapılan kar yağışı, Erzurum'da gece saatlerinden itibaren başladı. Sabah saatlerinde etkisini artıran yağış, ulaşımı etkiledi.

[Fotoğraf: DHA]

Kent merkezinde kar kalınlığı, 15 santimetreye çıkarken, yüksek kesimlerde 20 santimetreyi geçti.

Merkez ve ilçelere bağlı 112 yerleşim biriminin yolu kapandı. Erzurum-Tekman kara yolunun Palandöken bölümünde etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşım durdu.

[Fotoğraf: DHA]

Erzurum'da etkili olan kar yağışı, kara yollarında kazalara da neden oldu. Erzurum çevre yolunda kontrolden çıkarak kayan kamyonet yan yatarken, Pasinler kara yolunda da otomobil, refüje çarparak durdu.