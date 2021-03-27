İzmir'den Bursa istikametine giden sürücü Bilal Albaş idaresindeki hafif ticari araç, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda aşırı hızın etkisiyle kontrolden çıktı.

Savrulmaya başlayan araç, aynı istikamette ilerleyen Erkan B. süt tankerine arkadan çarptı. Süt tankerine saplanan araç, tankerle birlikte yaklaşık 40 metre sürüklendi. Kazada sürücü Bilal Albaş, Pınar İ. ve Mehmet Akif K. hafif ticari araç içinde sıkıştı.

Bilal Albaş, kaza yerinde hayatını kaybetti. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı, sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Puset gören ekipler bebek aradı

Kazanın ardından hurdaya dönen aracın içerisinde puset gören polis ekipleri ise kaza sırasında araçta bebek olabileceği şüphesiyle arama yaptı. Kaza sırasında araçta bebek olmadığı anlaşıldı.

Kazanın ardından tanker sürücüsü Erkan B. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.