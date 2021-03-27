Haber Giriş: 27 Mart 2021 Cumartesi 03:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
5 aylık hamile kadın birlikte yaşadığı kişi tarafından öldürüldü
[Fotoğraf: İHA]
İzmir'in Konak ilçesinde, birlikte yaşadığı kişi tarafından bıçaklanan 17 yaşındaki hamile kadın hayatını kaybetti.
İzmir'in Konak ilçesinde A.Y. ile birlikte yaşadığı S.Ü. henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.Y., yanındaki bıçakla S.Ü.'yü bıçakladı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan kadın hastanede yaşamını yitirdi.
S.Ü.'nün 5 aylık hamile olduğu, bebeğin de hayatını kaybettiği öğrenildi.
Olaydan sonra kaçan zanlı, polis ekiplerince yakalandı.
Etiketler: Toplumsal Şiddet
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