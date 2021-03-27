Şerefiye Mahallesi Rasim Betir Paşa Bulvarı'ndaki bir iş merkezinin 3'üncü katında bulunan inşaat firmasının ofisine alacak meselesi için Sakarya'dan gelen ve henüz isimleri belirlenemeyen 4 kişi, içeride bulunan Nihat B., Talip R., Emin A., S.O. ve E.Ç. ile tartışmaya başladı.

Kısa sürede büyüyen tartışmada iş yerine gelen 4 kişi, üzerlerinde bulunan tabancaları çıkararak ateş etmeye başladı. 5 kişiyi ağır yaralayan şüpheliler daha sonra araçlarına binerek olay yerinden kaçtı.

Düzce Atatürk Devlet ve Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların, hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan, olay yerinden kaçan aracın rengi ve plakasının bir kısmını tespit eden ekipler, şahısların yakalanması için çalışma başlattı.