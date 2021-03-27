EGM'nin Twitter hesabından, "Başarı ekip işi" mesajıyla yapılan paylaşımda, "Van polisimiz ve narkotik köpeğimiz Juno, bir evin çatı katında 47 kilo 585 gram eroin ele geçirdi" ifadesi kullanıldı.

Başarı ekip işi...



Van polisimiz ve narkotik köpeğimiz Juno, bir evin çatı katında 47 kg 585 gr eroin ele geçirdi.



@NarkotiksmDB pic.twitter.com/3REPZvBCxA — Türk Polis Teşkilatı (@EmniyetGM) March 26, 2021