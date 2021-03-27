Haber Giriş: 27 Mart 2021 Cumartesi 00:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Van'da 47,5 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Emniyet Genel Müdürlüğü, Van'da 47 kilo 585 gram eroin ele geçirildiğini duyurdu.
EGM'nin Twitter hesabından, "Başarı ekip işi" mesajıyla yapılan paylaşımda, "Van polisimiz ve narkotik köpeğimiz Juno, bir evin çatı katında 47 kilo 585 gram eroin ele geçirdi" ifadesi kullanıldı.
Başarı ekip işi...— Türk Polis Teşkilatı (@EmniyetGM) March 26, 2021
Van polisimiz ve narkotik köpeğimiz Juno, bir evin çatı katında 47 kg 585 gr eroin ele geçirdi.
@NarkotiksmDB pic.twitter.com/3REPZvBCxA
Etiketler: Uyuşturucu
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