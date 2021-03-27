Haber Giriş: 27 Mart 2021 Cumartesi 00:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Park halindeyken yanan araç kullanılamaz hale geldi
[Fotoğraf: AA]
Muğla'da bir otomobil park halindeyken yanmaya başladı. Elektrik kontağından çıkan yangında otomobil büyük hasar gördü.
Dalaman ilçesindeki Merkez Mahallesi’nde Salih Eşiyok'a ait otomobil, park halindeyken alev aldı. Kısa sürede büyüyen alevler aracı sardı.
Araç sahibi ve çevredekiler durumu Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Yangında araç kullanılamaz hale geldi.
İtfaiye ekipleri, yangının elektrik kontağından kaynaklandığını belirledi.
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