Haber Giriş: 26 Mart 2021 Cuma 23:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mardin'de toplu taşıma araçlarında HES kodu zorunluluğu
[Fotoğraf: DepoPhotos]
Mardin'de kamu kurumları, bazı iş yerleri ve toplu ulaşım araçlarında HES kodu zorunluluğu getirildi.
Mardin'de yeni tip koronavirüsle (COVID-19) mücadele kapsamında ek tedbirler hayata geçirildi.
Mardin Valiliği'nden yapılan açıklamada temizlik, maske ve sosyal mesafenin önemi vurgulandı.
Şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan araçlar, şehir içi toplu taşıma araçları, kamu kurumları, PTT ve banka şubeleri, konaklama tesisleri, lokanta, restoran, kafeterya, pastane gibi yeme-içme yerlerine HES Kodu kontrolü zorunluluğu getirilmesine karar verildi.
Etiketler: HES Kodu Koronavirüs Tedbirleri
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