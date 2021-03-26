Vali Sonel, kent genelinde tespit edilen 2 bin 112 yetim ve öksüz çocuğa, "Eğer annen ya da baban hayatta olsaydı, özlemini çektiğin, annenden veya babandan isteyeceğin şey ne olurdu?” diye sordu.

Sonel, mektup gönderdiği tüm çocukların gönüllerini yaptı. Çocukların hayalleri gerçek oldu.

Öksüz ve yetim çocukların istekleri karşılandı

940 tablet, 81 bilgisayar, 40 telefon, 103 bisiklet, 3 televizyon, 1 oyuncu monitörü, 8 taraftarı oldukları takımların forma, eşofman ve spor ayakkabısı, 39 Kapadokya, BKM 'Güldür Güldür Show' gibi gezi ve programlara katılma talepleri, 8 müzik aleti, mikrofon, 68 oyuncak ve paten, 3 akülü araba, 1 tekerlekli sandalye, 10 alışveriş kartı, 87 nakdi yardım verildi.

5 internet ve servis desteği, 16 kurs alma desteği, 3 playstation oyunu, 21 burs, 1 trier cinsi köpek, 1 British shorthair cinsi kedi, 1 papağan, 17 kitap seti, 40 genç odası takımı, 9 salon takımı, 9 çalışma masası takımı, 6 bluetoothlu kulaklık ve saat, 2 anneleri için istedikleri çamaşır makinesi, 3 anneleri için istedikleri bulaşık makinesi, 2 fotoğraf makinesi, 177 kıyafet takımı, 407 muhtelif armağan çocuklara ulaştırıldı.

Çocukların istekleri için yardımseverler seferber oldu

Çocukların istekleri Valilik ve Büyükşehir Belediyesi, kaymakamlık, ilçe belediye başkanı, kamu kurumları, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları, öğretmenler ve hayırsever iş insanları katkılarıyla karşılandı.