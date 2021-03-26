Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri ile Canik İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar ve fiziki takip sonucunda Samsun il sınırında 2 araç durduruldu.

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Altın işlemeli, ceylan derisi üzerine yazılmış

Araçlarda yapılan aramada, deri sanduka içerisinde yaklaşık 2000- 2500 yıllık olduğu tahmin edilen İbranice alfabe ile altın işlemeli olarak ceylan derisi üzerine yazılı dış kapağı ile birlikte toplam 19 sayfalık Tevrat ele geçirildi.

Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.