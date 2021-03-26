Haber Giriş: 26 Mart 2021 Cuma 21:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
2500 yıllık altın işlemeli Tevrat ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Samsun'da 2000- 2500 yıllık olduğu değerlendirilen İbranice alfabe ile altın işlemeli Tevrat ele geçirildi.
Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri ile Canik İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar ve fiziki takip sonucunda Samsun il sınırında 2 araç durduruldu.
[Fotoğraf: AA]
Altın işlemeli, ceylan derisi üzerine yazılmış
Araçlarda yapılan aramada, deri sanduka içerisinde yaklaşık 2000- 2500 yıllık olduğu tahmin edilen İbranice alfabe ile altın işlemeli olarak ceylan derisi üzerine yazılı dış kapağı ile birlikte toplam 19 sayfalık Tevrat ele geçirildi.
Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.
Etiketler: Kaçakçılık
Sıradaki Haber
Ani hava değişimleri ne anlatıyor?
Yükleniyor lütfen bekleyiniz