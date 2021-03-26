Haber Giriş: 26 Mart 2021 Cuma 23:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Minibüs evin bahçesine devrildi: 4 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Karabük'te yaklaşık 10 metreden bir evin bahçesine devrilen minibüsteki 4 kişi yaralandı.
Safranbolu'da sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen minibüs, Aşağıdana köyünde kayganlaşan yolda yaklaşık 10 metre yükseklikten bir evin bahçesine devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yan yatan minibüsteki 4 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Etiketler: Trafik Kazası
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