Haber Giriş: 27 Mart 2021 Cumartesi 02:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Üsküdar'da beş katlı binada yangın: 1 yaralı
[Fotoğraf: AA ]
Üsküdar'da bir apartmanın üçüncü katında çıkan yangında bir kişi ağır yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Binadakiler itfaiye yardımıyla tahliye edilirken üçüncü kattaki dairesinde yalnız yaşadığı öğrenilen Behlül S. ağır yaralı olarak çıkarıldı.
Yaralı sağlık ekiplerince Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerinde bulunan yanmış banknotlar ise komşularınca polis ekiplerine teslim edildi.
Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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