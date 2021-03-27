Haber Giriş: 27 Mart 2021 Cumartesi 02:06Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Düzce’de heyelan nedeniyle yol trafiğe kapatıldı
Düzce ile Zonguldak arasında ulaşımı sağlayan D- 655 yolunda heyelan meydana geldi. Büyük çapta çökme oluşan karayolu, trafiğe kapatıldı.
Düzce ile Zonguldak arasında ulaşımı sağlayan D- 655 yolu, Çiçekpınar mevkiinde meydana gelen heyelan nedeniyle yol çöktü. Çökme sonrası yol, her iki yönlü trafiğe kapatıldı.
Jandarma ekipleri Boğaziçi beldesi ile Akçakoca Sapak mevkiinde yolu kapatarak araçların geçişine izin vermedi.
İstanbul istikametine gidecek araçlar Sakarya- Kocaali yönüne, Ankara istikametine gidecek araçlar ise Zonguldak- Ereğli yoluna yönlendirildi.
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