Düzce ile Zonguldak arasında ulaşımı sağlayan D- 655 yolu, Çiçekpınar mevkiinde meydana gelen heyelan nedeniyle yol çöktü. Çökme sonrası yol, her iki yönlü trafiğe kapatıldı.

Jandarma ekipleri Boğaziçi beldesi ile Akçakoca Sapak mevkiinde yolu kapatarak araçların geçişine izin vermedi.

İstanbul istikametine gidecek araçlar Sakarya- Kocaali yönüne, Ankara istikametine gidecek araçlar ise Zonguldak- Ereğli yoluna yönlendirildi.

