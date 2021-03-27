Haber Giriş: 27 Mart 2021 Cumartesi 10:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Erciyes'te kar kalınlığı 1,5 metreyi geçti
[Fotoğraf: AA]
Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes'te etkili olan yağışın ardından Tekir bölgesindeki pistlerde kar kalınlığı 160 santimetreye ulaştı.
Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi'nde iki gündür aralıklarla devam eden yağış sonrası pistlerde kar kalınlığı 160 santimetreye çıktı. Kayak merkezinin yüksek kesimlerinde de kar kalınlığı 2 metreyi geçti.
Yoğun kar nedeniyle pistlerin kapanmaması için kar ezme aracı çalışma yaptı.
Kent merkezinde de kar aralıklarla etkili oluyor.
Etiketler: Kış Sporları
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