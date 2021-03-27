Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi'nde iki gündür aralıklarla devam eden yağış sonrası pistlerde kar kalınlığı 160 santimetreye çıktı. Kayak merkezinin yüksek kesimlerinde de kar kalınlığı 2 metreyi geçti.

Yoğun kar nedeniyle pistlerin kapanmaması için kar ezme aracı çalışma yaptı.

Kent merkezinde de kar aralıklarla etkili oluyor.