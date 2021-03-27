İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve KOM şube müdürlükleri, Çorlu Asayiş Komando Bölüğü Komutanlığı ve Çerkezköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bağlık Mahallesi'ndeki bir bağ evinde horoz dövüştürüldüğü ihbarını aldı.

Operasyonda, horoz dövüştürerek bahis oynayan 17 kişiye koronavirüs tedbirlerini ihlal ve Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefetten para cezası uygulandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlilerince bağ evi sahibi M.D'ye de idari para cezası verildi.

19 horoza el konuldu

Ekiplerce el konulan 19 horoz, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Operasyonda kaçan kişilere ait olduğu belirlenen 25 araç, yediemin otoparkına çekildi.