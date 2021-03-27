Haber Giriş: 27 Mart 2021 Cumartesi 09:32Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Adıyaman'da bir mezra 10 gün karantinaya alındı
[Fotoğraf: DHA]
Adıyaman’da artan koronavirüs vakaları üzerine Besni ilçesine bağlı bir mezra karantinaya alındı. Mezraya giriş ve çıkışlar 10 günlüğüne kapatıldı.
İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, bazı kişilerin koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine Beşyol köyüne bağlı 800 kişinin yaşadığı Balka mezrasının 10 gün süreyle karantinaya alınmasına karar verdi.
Mezranın giriş ve çıkışları yaya ve araç ulaşımına kapatıldı.
Etiketler: Koronavirüs Karantina
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