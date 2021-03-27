Haber Giriş: 27 Mart 2021 Cumartesi 09:27Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Adana’da 10 milyon kaçak makaron ele geçirildi
[Fotoğraf: DHA]
Adana'da polisin bir depoya düzenlediği baskında 10 milyon gümrük kaçağı makaron ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
Polis ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Çamlıbel Mahallesi’nde tespit edilen bir depoya baskın yaptı.
Aramalarda, 10 milyon gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan bir şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: Kaçakçılık
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