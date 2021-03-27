Polis ekipleri, Kartal Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan bir adreste yasadışı silah ticareti ve silah imalatı yapıldığı, aynı adresin kaçak diş muayenehanesi olarak kullanıldığına ilişkin ihbar aldı.

Harekete geçen ekipler, aynı gün adrese baskın düzenledi.

5 tabanca, 7 tüfek bulundu

Adreste yapılan aramalarda, diş muayene masası, ekipman ve muayenede kullanılan ilaçların yanı sıra, 5 ruhsatsız tabanca, 7 ruhsatsız tüfek, kurusıkı tabanca, 9 şarjör, 43 farklı çaplarda fişek, 58 icra yayı, 7 icra mili, 3 namlu, 3 tabanca sürgüsü, silah tamirinde kullanıldığı değerlendirilen 2 makine, namlu açmak için kullanıldığı değerlendirilen dikey matkap ele geçirildi.

Kaçak muayenehanede bulunan V.B.Y. ve M.Ö. T. isimli kişiler gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Adliyeye sevk edilen şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.