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Türkiye’nin ilk milli uçak gemisi TCG Anadolu’nun inşası Tuzla’da Sedef Tersanesi’nin kuru havuzunda devam ediyor.

Tamamlandığında bin komando, 50 tank, 10 helikopter, 7 savaş uçağı ve 60 zırhlı araç taşıyabilecek, Türkiye’nin ilk milli uçak gemisi TCG Anadolu suya indirildi.

232 metre uzunluğunda 114 bloktan oluşan 7 bin 254 grostonluk TCG Anadolu’nun yüksekliği ise 58 metre. Geminin ayrıca, bin 165 metrekare gemi havuzu, bin 880 metrekare hafif yük garajı var.

6 iniş alanı ile bir uçuş rampasına sahip

Yakıt ikmali yapmadan Türkyie’den Amerika Kıtası’na gidip gelebilecek TCG Anadolu’nun, 6 iniş alanı ile bir uçuş rampasına sahip 5 bin 440 metrekare uçuş güvertesi ve 900 metrekare hangarı bulunuyor.

Gemi, 1 tabur askeri gerekli araçları ile birlikte ana üs desteği olmadan kriz bölgelerine taşıyabilecek. En az 30 yatak kapasitesi ile gerektiğinde hastane gemisi olarak görev yapacak.

Çıkarma operasyonlarına katılabilecek

TCG Anadolu havuzunda taşıyacağı araçlar ile çıkarma operasyonlarına katılabilecek. Gerektiğinde denizaşırı muharebe aracı olarak da kullanılabilecek.

Geminin, 2021 yılında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterine girmesi planlanıyor.

Kaynak: TRT Haber