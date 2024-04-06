İliç'te cansız bedenine ulaşılan işçi son yolculuğa uğurlandı

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morgundan yakınlarınca alınan Yıldız'ın cenazesi, Otlukbeli ilçesine bağlı Avcıçayırı köyüne getirildi.

Törene, Yıldız'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman ve vatandaşlar katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yıldız'ın babası ile görüştü

Bakan Bayraktar, baba Ali Ekber Yıldız'ı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonla görüştürdü.

Kırklar Cemevi'nde alınan helalliğin ardından kılınan namaz sonrası Yıldız'ın cenazesi, köy mezarlığına götürüldü. Yıldız'ın tabutuna, Bakan Bayraktar da omuz verdi. Yıldız'ın cenazesi, gözyaşları arasında defnedildi.

[Fotoğraf: AA]

Cenazeye katılanlar, işçinin annesi Sevda, babası Ali Ekber ile eşi Gamze Yıldız'ı teskin etmeye çalıştı.

Çöpler köyündeki maden ocağında dün bölgede çalışma yürüten ekipler, mangan ocağında işçilerden Uğur Yıldız'ın cenazesine ulaşmış, cenaze nakil aracıyla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna götürülmüştü.