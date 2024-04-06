Parçalı Bulutlu 15.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 06.04.2024 16:49

İliç'te cansız bedenine ulaşılan işçi son yolculuğa uğurlandı

Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeni sahasında 13 Şubat'ta meydana gelen heyelanın ardından cansız bedeni bulunan işçi Uğur Yıldız'ın cenazesi, Otlukbeli ilçesinde toprağa verildi.

İliç'te cansız bedenine ulaşılan işçi son yolculuğa uğurlandı
[Fotograf: AA]

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morgundan yakınlarınca alınan Yıldız'ın cenazesi, Otlukbeli ilçesine bağlı Avcıçayırı köyüne getirildi.

Törene, Yıldız'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman ve vatandaşlar katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yıldız'ın babası ile görüştü

Bakan Bayraktar, baba Ali Ekber Yıldız'ı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonla görüştürdü.

Kırklar Cemevi'nde alınan helalliğin ardından kılınan namaz sonrası Yıldız'ın cenazesi, köy mezarlığına götürüldü. Yıldız'ın tabutuna, Bakan Bayraktar da omuz verdi. Yıldız'ın cenazesi, gözyaşları arasında defnedildi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Cenazeye katılanlar, işçinin annesi Sevda, babası Ali Ekber ile eşi Gamze Yıldız'ı teskin etmeye çalıştı.

Çöpler köyündeki maden ocağında dün bölgede çalışma yürüten ekipler, mangan ocağında işçilerden Uğur Yıldız'ın cenazesine ulaşmış, cenaze nakil aracıyla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna götürülmüştü.

ETİKETLER
Erzincan
Sıradaki Haber
Diyarbakır için kuvvetli yağış uyarısı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:01
İran'da 2 bin mahkuma af veya ceza indirimi
18:35
Muğla açıklarında 25 düzensiz göçmen yakalandı
18:29
İran Devrim Muhafızları Ordusu: İsrail'e pişman edici bir yanıt vereceğiz
18:20
'Bozdoğan-21' operasyonunun İstanbul detaylarına ulaşıldı
17:12
YSK, Van kararının gerekçesini açıkladı
17:09
Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde zincirleme kaza
Filistinliler, İsrail'in yıktığı tarihi Gazze Ulu Cami'de Ramazanın son günlerini ibadet ederek geçiriyor
Filistinliler, İsrail'in yıktığı tarihi Gazze Ulu Cami'de Ramazanın son günlerini ibadet ederek geçiriyor
FOTO FOKUS
"Mezopotamya Ekspresi" tanıtım turunu tamamladı
"Mezopotamya Ekspresi" tanıtım turunu tamamladı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ