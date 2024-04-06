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Türkiye
AA 06.04.2024 16:10

AŞTİ'de Ramazan Bayramı yoğunluğu

Ramazan Bayramı tatilini şehir dışında geçirmek isteyenler, Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesinde yoğunluk oluşturdu.

AŞTİ'de Ramazan Bayramı yoğunluğu
[Fotograf: AA]

Bayram tatilini memleketlerinde veya diğer şehirlerde geçirmeyi planlayan Ankaralılar, AŞTİ'de yoğunluğa neden oldu.

Terminalde 9 günlük bayram tatili yoğunluğu devam ederken, otobüs firmaları ek seferler koyarak talepleri karşılamaya çalışıyor.

AŞTİ'de Ramazan Bayramı yoğunluğu

Yolcu yoğunluğunun arttığı AŞTİ'de bayram öncesi vatandaşların rahat ve huzurlu bir yolculuk yapabilmesi için güvenlik önlemleri de artırıldı.

AŞTİ'de Ramazan Bayramı yoğunluğu

Otobüs firması yetkilisi Sinan Erdem, bayram dolayısıyla yoğunluk yaşandığını, ek otobüs koymalarına rağmen seferlerin dolduğunu söyledi. Erdem, "Özellikle Bodrum, Ege tarafı, İstanbul ve Kastamonu seferlerinde çok yoğunluk yaşanıyor." dedi.

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