Cer operatörü,

Granül imalatı ustası,

Proses işçisi...

Türkiye İş Kurumu'nun açık iş ilanları listesinde pek bilinmeyen yüzlerce meslek var. Adı pek bilinmeyen farklı meslek grupları için ülke genelinde 19 bin işçi aranıyor.

Asortici, varyant elemanı, metocu, tekstil ve hazır giyimde işçi aranan diğer ilginç meslek grupları.

CNC (si-en-si) operatörlüğü belki de en bilinen meslek grubu. İş ilanları listesinde konkasör operatörü, argon kaynakçısı gibi az bilinen meslekler de var.

İşletmeler, getirisi yüksek ama uzmanlık isteyen bu farklı iş kollarında işçi bulmakta zorlanıyor. Ancak bu mesleklere adım atabilmek için öncelikle meslek edindirme kurslarına gitmek ve sertifika almak gerekiyor.

Kaynak: TRT Haber