Ülkemiz pek çok konuda yeni fikri olan binlerce on binlerce insanla dolu. O insanlar bu fikirlerini çeşitli kanallarla devletin ilgili mercilerine aktarıyor. O kanallardan biri de Meclis Dilekçe Komisyonu.

Komisyona birbirinden çarpıcı dilekçeler ulaşıyor.

Kimi, devlet eliyle ton balığı çiftliklerinin kurulmasını talep ediyor, kimi, aile olmak isteyenler için evlendirme bakanlığı kurulmasını istiyor.

Her bir dilekçeye tek tek yanıt veriliyor

"Terk edilmiş çocukların ailesinin bulunabilmesi için yeni doğandan ve anneden DNA örneği alınsın" diyen de var. "Şiddet içerikli haberler, çocuklar uyuduktan sonra geç saatlerde verilsin" diyen de...

Meclis Dilekçe Komisyonu, yüzlerce dilekçeyi tek tek değerlendiriyor. Her dilekçeye yanıt veriliyor, başvuranlar yasal mevzuat ile ilgili bilgilendiriliyor.

Geniş kesimleri ilgilendiren ya da mağduriyete yol açan konularla ilgili komisyonlar oluşturuluyor. Bazı dilekçeler ilgili bakanlık ya da kurumlara gönderilerek takibi sağlanıyor.

Haber: Ergül Birgül

Kamera: Hakan Güzel

Kurgu: Enes Piri