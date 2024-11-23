Çok Bulutlu 13.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 23.11.2024 11:18

Ilgaz kayak sezonu için gün sayıyor

Ilgaz Dağı'ndaki kayak merkezlerinde bakım çalışmaları ve hazırlıkların büyük oranda tamamlanmasının ardından, yeni sezonun başlaması için kar yağışı bekleniyor.

Ilgaz kayak sezonu için gün sayıyor
[Fotograf: AA]

"Anadolu'nun sen yüce bir dağısın" dizeleriyle şarkılara konu olan, Kastamonu-Çankırı sınırındaki Batı Karadeniz'in 2 bin 587 rakımlı Büyük Hacet Tepesi ile en yüksek dağı Ilgaz, Türkiye'nin önemli kış turizm merkezleri arasında bulunuyor.

Yaklaşık 1 kilometrelik piste sahip Ilgaz Dağı Kayak Merkezi ile açılışı 2020'de yapılan 5,6 kilometrelik pisti bulunan Ilgaz 2 Yurduntepe Kayak Merkezi, her yıl İstanbul ve Ankara başta olmak üzere ülke genelinden yerli ve yabancı ziyaretçileri ağırlıyor.

Doğal güzellikler arasında yürüyüş imkanı bulan ziyaretçiler, kayak ve snowboard yapıp kızakla kayarak keyifli vakit geçiriyor.

Kastamonu merkeze 40, Ankara'ya yaklaşık 200, İstanbul'a 450 kilometre mesafede bulunan Ilgaz, Kastamonu Havalimanı'nın yapılmasının ardından kayakseverlerin kolayca ulaşabileceği bir yer haline geldi.

Dağda bulunan iki kayak merkezinde de bakım çalışmaları ve hazırlıklar büyük oranda tamamlandı. Pistler, iş makineleri ile düzeltilerek kayak sezonuna hazır hale getirildi.

Ilgaz Dağı'nda kamu kurumları ve özel sektöre ait 7 tesiste yaklaşık 1300 yatak kapasitesi bulunuyor.

Dağda yapılan Yurduntepe Kayak Merkezi'nin işletmesini İl Özel İdaresi yürütüyor.

Bölgede kayak sezonunun aralık ayının ortalarında açılması bekleniyor

ETİKETLER
Kastamonu Kış Sporları
Sıradaki Haber
İstanbul'da fırtına ve sağanak etkili oluyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:44
Kara yolları kışa hazır
11:52
Kahramanmaraş'ta 3 devlet hastanesi hasta kabulüne hazırlanıyor
11:35
Küresel piyasalar ABD'den gelecek verilere odaklandı
11:39
Depremzede işletmelere 30,5 milyar liralık kredi imkanı
11:39
"Aday Havuz Sistemi" ile işverenler 2 ayda 50 bin işçiye ulaştı
11:57
Türkiye’nin teknoloji girişim ekosistemi 4,7 milyar dolarlık yatırım aldı
Meteoroloji 44 ili uyardı: Fırtına, sağanak ve kar geliyor
Meteoroloji 44 ili uyardı: Fırtına, sağanak ve kar geliyor
FOTO FOKUS
35 yıllık komşusunun duvarını kırdı, bütün eşyalarını çaldı
35 yıllık komşusunun duvarını kırdı, bütün eşyalarını çaldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ