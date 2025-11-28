İletişim Başkanlığı, ABÜ ve Yeşilay’dan bağımlılıkla mücadelede iş birliği

Antalya Bilim Üniversitesi’nde (ABÜ), Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Antalya Bölge Müdürlüğü, Antalya Bilim Üniversitesi ve Türkiye Yeşilay Cemiyeti Antalya Şubesi arasında “Bağımlılıkla Mücadele İş Birliği Protokolü” imza töreni ve basın toplantısı gerçekleştirildi.

ABÜ Senato Toplantı Salonu’nda düzenlenen törende protokol, İletişim Başkanlığı Antalya Bölge Müdürü Ahmet Uzun, Yeşilay Antalya Şubesi Başkanı Osman Zeki Özcan ve Antalya Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Semih Ekercin tarafından imzalandı.

İmzalanan protokol kapsamında; üniversite öğrencileri ve gençlere yönelik eğitim programları, bilinçlendirme toplantıları, farkındalık kampanyaları, akademik etkinlikler ve saha çalışmaları başta olmak üzere çok boyutlu faaliyetlerin, ilgili kurumların koordinasyonunda eşgüdümlü şekilde yürütülmesi planlanıyor.

Protokolün resmi olarak yürürlüğe girmesiyle birlikte ayrıntılı bir Eylem Planı hazırlanarak çalışmaların kısa sürede sahaya yansıtılması hedefleniyor.