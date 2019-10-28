Tarih 29 Ekim 1923, saat 20.30... Türkiye Büyük Millet Meclisi, bu tarihte 1921 Anayasası'nda yaptığı değişiklik ile devletin yönetim şeklinin Cumhuriyet olduğunu kabul etti. 29 Ekim ülkenin dört bir yanında Cumhuriyet Bayramı olarak kutlanmaya başlandı.

Esasında Cumhuriyet ilan edildiği andan itibaren kutlamalar başladı. 29 Ekim gecesi 101 pare top atışı yapıldı. Halk, Cumhuriyet'in ilanı haberini duyar duymaz meydanlara koştu. Tüm ülkede kutlama yapıldı.

1924 yılında ise Türkiye Büyük Millet Meclisi 29 Ekim'in özel bir törenle kutlanacağına dair bir kararname çıkarttı. "Cumhuriyetin İlanı" şenlikleri düzenlendi. Bu ilk tören büyük bir özenle yapıldı. Kutlamalar geniş katılımla gerçekleşti.

Cumhuriyet'in ilan edildiği 29 Ekim'in milli bayram olarak kutlandığı tarih ise 1925...

Dışişleri Bakanlığı'nın kanun teklifinin kabulü ile 29 Ekim ülke içinde ve dış temsilciliklerde milli bayram olarak kutlanmaya başlandı.

Cumhuriyet Bayramları halkın katılımıyla coşku ile kutlandı. Resmigeçitler düzenlendi. Askeri geçitlerde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gücü sergilendi. Fener alayları ve balolar yapıldı.

1933'te Cumhuriyet'in 10'uncu yılı kutlandı. Atatürk, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Kurtuluş Savaşı ile verilen mücadelenin büyüklüğünü anlattı. Millete vefasını, sevgisini, inancını dile getirdi. Türkiye Cumhuriyeti'nin gelecek hedeflerini belirledi. Atatürk'ün 29 Ekim 1933'te yaptığı o önemli konuşma "10'uncu Yıl Nutku" olarak tarihe geçti.

1939–1945 yılları arasında da kutlamalar aynı coşku ile devam etti. İkinci Dünya Savaşı dönemi olan bu yıllarda askeri geçitler ön planda idi. Ordunun gücü ve teçhizat bakımından zenginliği sergilendi.

29 Ekim 1923'ten günümüze Cumhuriyet Bayramları ilk günkü coşku ve heyecanla kutlanmaya devam ediyor.

Kaynak: TRT Haber