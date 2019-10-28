Türkiye
Tunceli'de bir terörist etkisiz hale getirildi28 Ekim 2019 Pazartesi 09:06 - Son Güncelleme 28 Ekim 2019 Pazartesi 09:10
İç güvenlik operasyonları kapsamında, Tunceli kırsalında gerçekleştirilen operasyonda 1 terörist etkisiz hale getirildi.
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Tunceli kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda, 1 terörist silahıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
Bölgede iç güvenlik operasyonları devam ediyor.
Kaynak: TRT Haber