Jandarma ekipleri, Enez, İpsala, Keşan, Meriç ve Uzunköprü ilçelerinde yaptıkları çalışma sonrası, bazı şüphelilerin yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeleri için düzensiz göçmenlere organizatörlük yaptığını tespit etti.

Düzenlenen operasyonlarda 8 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA