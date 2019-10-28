Türkiye
Edirne'de 8 düzensiz göçmen kaçakçısı tutuklandı28 Ekim 2019 Pazartesi 09:24 - Son Güncelleme 28 Ekim 2019 Pazartesi 09:27
Edirne'de düzensiz göçmenleri yasa dışı yollardan Yunanistan'a götürmeye çalışan 8 insan kaçakçısı şüphelisi tutuklandı.
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Jandarma ekipleri, Enez, İpsala, Keşan, Meriç ve Uzunköprü ilçelerinde yaptıkları çalışma sonrası, bazı şüphelilerin yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeleri için düzensiz göçmenlere organizatörlük yaptığını tespit etti.
Düzenlenen operasyonlarda 8 şüpheli yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kaynak: AA