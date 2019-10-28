Terör örgütünün sivil alanlara yönelik havanlı ve roketli saldırıları nedeniyle 10 Ekim'den bu yana Ceylanpınar, Akçakale, Suruç ilçelerinin tamamında, Birecik ilçesinin sınır bölgelerinde eğitime verilen ara sona erdi.

Bugün tüm okullarda eğitim öğretim başladı.

Ders saatinin gelmesiyle birlikte okula gelen öğrenciler, okullarına ve öğretmenlerine tekrar kavuşmanın sevincini yaşadı. Öğrenciler derslerine kaldıkları yerden devam ediyor.

Akçakale Süleyman Şah İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Fatma Laçinkaya, okula tekrar başladığı için çok mutlu olduğunu söyledi.

Öğretmenlerine ve arkadaşlarına kavuştuğu için sevinçli olduğunu belirten Laçinkaya, "Öğretmenlerimi, arkadaşlarımı ve derslerimi özlemiştim. Derslere tekrar başladığım için çok mutluyum. Okulların tatil olduğu sırada bol bol okuma yaparak kendimi geliştirmeye çalıştım. Hikaye kitabımı okudum. Şimdi çok daha iyi okuduğum için ve tekrar okuluma kavuştuğum için mutluyum." dedi.

Ebrar Yıldırım da tekrar okula geldiği için memnun olduğunu belirterek, ara verdikleri derslerine kaldıkları yerden tekrar devam edeceklerini ve kayıplarını en kısa zamanda telafi edeceklerini ifade etti.

Mardin ve Şırnak'ta sınır bölgelerinde eğitim öğretim başladı

Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Mardin ve Şırnak'ın sınır ilçelerinde ara verilen eğitim öğretim yeniden başladı.

Terör örgütü YPG/PKK tarafından sivil bölgelerin hedef alınması nedeniyle Mardin'in Nusaybin ve Kızıltepe ilçelerinde 10 Ekim, Artuklu'da 13 Ekim, Şırnak'ın Cizre, Silopi ve İdil ilçelerinde de 13 Ekim'den bu yana eğitim öğretime ara verilen okullarda bugün yeniden ders zili çaldı.

Öğrenciler okullarına, öğretmenlerine ve arkadaşlarına yeniden kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

Nusaybin ilçesindeki tüm okulların yanı sıra Artuklu ve Kızıltepe ilçelerinin Suriye sınırına yakın yerleşim yerlerindeki toplam 156, Şırnak'ın Cizre, İdil, Silopi ilçesine bağlı sınıra yakın 55 köy ve mezra okulunda eğitim öğretime ara verilmişti.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, teröristlerin Suriye tarafından düzenlediği saldırılar nedeniyle bazı sınır ilçelerinde eğitime ara verilen okullarda telafi eğitimi verileceğini açıklamıştı.

Bu kapsamda İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerince söz konusu okullarda telafi amaçlı eğitim programı uygulanacağı öğrenildi.

Kaynak: AA