Mardin İl Jandarma Komutanlığı terör örgütlerine katılanlarla, ailelerine ulaşıp ikna etmeye devam ediyor.

Bu kapsamda, yurt içinde ve dışında terör örgütü PKK/KCK/YPG içerisinde faaliyet gösteren terörist, ikna edilerek PKK kamplarından kaçarak Kamışlı Sınır Kapısında güvenlik güçlerine teslim oldu.

2014 yılında Mardin ilinden PKK/KCK terör örgütüne katılan, ailesi Mardin'in Nusaybin ilçesinde ikamet eden Diyar kod adlı M.K. isimli terör örgütü mensubunun "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan kaydının olduğu tespit edildi.

Kamışlı Sınır Kapısından jandarma ekiplerine teslim olan teröristin soruşturmasına Mardin İl Jandarma Komutanlığı tarafından devam edildiği belirtildi.

Kaynak: TRT Haber