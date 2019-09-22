Türkiye
İkinci el aldığı otomobil bir saat sonra küle döndü22 Eylül 2019 Pazar 13:26 - Son Güncelleme 22 Eylül 2019 Pazar 13:34
Mersin'de sürücüsünün bir saat önce ikinci el olarak aldığı otomobil seyir halindeyken alev aldı. Yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.
[Fotoğraf: İHA]
Denizhan Günay idaresindeki otomobilde Pozantı-Tarsus-Mersin otoyolu Gülek Boğazı mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevleri gören sürücü, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.
Sürücünün itfaiye ekiplerine otomobili bir saat önce ikinci el olarak aldığını söylediği öğrenildi.
Kaynak: AA