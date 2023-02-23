Cagır ailesi depreme Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde yakalandı.

İlk şoku atlattıktan sonra kendilerinden daha zor şartlardaki depremzedelerin derdiyle dertlendiler. Aile fertleri, depremden sonra evsiz kalanlara yardım için kolları sıvadı.

15 yaşındaki Emirhan ve 16 yaşındaki Emircan Cagır kardeşler, afetzedeler için harıl harıl çalışıp gönüllü olarak çadır dikiyorlar.

Baba Hanifi Cagır çadır dikmek için makinelerini kurunca, iki oğlu da yardıma koştu.

"Çocuklar geldiler ben çalışıyorum baba ben de çalışmak istiyorum yardım etmek istiyorum gereken neyse biz de yardım ederiz ben gurur duyuyorum yani çocuklarımla."

Dikerken dışarıda kalanların soğuktan üşüdüğünü düşündüğünü söyleyen Emircan, "Millet hepsi dışarıdadır depremi biz de yaşadık. Millete çadır dikiyoruz burada babamla birlikte okullar tatil olduğu için" diye konuştu.

Günde 50 çadır dikiyorlar

Emircan ve Emirhan depremzedelere çadır yetiştirmek için aralıksız çalışıyorlar.

"Toplam 360-380 civarı diktik. Günde 50 tane bitiriyoruz. Millete destek olmak için yardım etmeye geldik. İnşallah bu çadırlar biraz onları ısıtır o da bize mutlu olur."

Kendilerinin de depremi yaşadığını söyleyen Emirhan, "Çadırlar inşallah o dışarıdakiler deprem enkazları altında kalan diğer kişiler inşallah ısınırlar.Hiç yorulmuyoruz onlar ısınsın diye biz çalışırız. Hiç sıkıntı yok" dedi.

Emirhan'ın depremzedeler için çadır dikerken çekilen videosu sosyal medyada takdir topladı..

Haber: Hümeyra Pardeli Dündar

Kamera: Faruk Yağı

