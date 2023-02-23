Haber Giriş: 23 Şubat 2023 Perşembe 15:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği yeniden açıldı
Sis nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi üzerine durdurulan İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği, kuzey-güney yönünde yeniden açıldı.
İstanbul Boğazı'nda Rumelikavağı'nın kuzeyinde görüş mesafesinin sıfıra yakın olması nedeniyle gemi trafiği, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünce çift yönlü askıya alınarak geçici olarak durduruldu.
Trafik, hava şartlarının normale dönmesinin ardından saat 13.30 itibarıyla kuzey-güney yönlü yeniden açıldı.
Etiketler: İstanbul İstanbul Boğazı Gemi
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