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Türkiye
AA 27.05.2025 10:06

İki döner zincirine FETÖ soruşturması: 23 şüpheli yakalandı

Samsun merkezli 3 ilde terör örgütü FETÖ'nün finansal yapılanması kapsamında 2 döner zincirine yönelik soruşturmada 23 şüpheli gözaltına alındı.

İki döner zincirine FETÖ soruşturması: 23 şüpheli yakalandı
[Fotograf: DHA]

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, İstanbul'da bulunan iki şirketin sahibi olduğu ve isim hakkı sistemiyle bayilik veren iki döner işletmesinin Türkiye genelindeki şubelerinin resmi veya gayri resmi sahipleri, ortakları veya birinci derece yakınlarının yoğun şekilde terör örgütü FETÖ ile bağlantılı olduğu tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekiplerince, Samsun'da, faaliyet gösteren döner işletmesi ve aynı ortaklar tarafından açıldığı tespit edilen ve şubeleri olan başka bir döner işletmesine, "FETÖ üyeliği ve Örgütün Finansmanı" suçundan çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda Samsun'un İlkadım, Canik, Çarşamba, Vezirköprü ilçeleri ile Ankara ve İstanbul'da belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Ekipler, suçla ilgili para hareketleri ve suç faaliyetleri Masak raporuyla tespit edilen, aralarında, ihraç polis, asker, öğretmen, savcı ile emekli diyanet görevlisinin bulunduğu 23 şüpheliyi gözaltına aldı.

Operasyonda, bilgisayar, cep telefonu, hafıza kartı, sim karttan oluşan çok sayıda dijital materyalle suçla ilgili kayıtların bulunduğu 4 ajandaya el konuldu.

Ayrıca, ayrı ayrı paketlenmiş şekilde 389 bin 230 lira ve 250 dolar ele geçirildi.

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Ankara FETÖ İstanbul Samsun Terörle Mücadele
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