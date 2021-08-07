Haber Giriş: 7 Ağustos 2021 Cumartesi 09:26Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İki bölgeye uyarı: Çok kuvvetli sağanak bekleniyor
[Fotoğraf: AA]
Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, Bartın, Bolu ve Düzce çevrelerinde çok kuvvetli sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, ülke geneli parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.
Yağışların, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz'in batısı ile Samsun, Ordu ve Giresun çevrelerinde kuvvetli, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, Bartın, Bolu ve Düzce çevrelerinde çok kuvvetli olması bekleniyor.
Rüzgarın ise Güney Ege kıyılarında kuzeybatı, Orta Akdeniz’in iç kesimleri ile Niğde çevrelerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 kilometre/saat) olarak esmesi öngörülüyor.
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