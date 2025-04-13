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Türkiye
AA 13.04.2025 08:15

İki aracın karıştığı kaza alanına başka bir araç daldı: 2 ölü, 4 yaralı

İstanbul Bayrampaşa’da iki aracın karıştığı kazaya yardım etmek için duran bir otomobil ve motosiklete, kazayı fark etmeyen başka bir araç çarptı. Maddi hasarlı ilk kazadan sonra gerçekleşen ikinci kazada 2 kişi hayatını kaybederken 4 kişi de yaralandı.

İki aracın karıştığı kaza alanına başka bir araç daldı: 2 ölü, 4 yaralı

O-3 Otoyolu Sağmalcılar Viyadüğü Atışalanı istikametinde plakası öğrenilemeyen F.I. idaresindeki cip, aynı yönde seyir halindeki otomobille çarpıştı.

Hasarlı kazanın ardından araçlarından inen sürücülere yardım etmek için duran motosiklet ve otomobile, başka bir otomobil çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, otomobil sürücüsü F.I. ve motosiklet sürücüsü A.S'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada otomobillerde bulunan 4 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazada ölen 2 sürücünün cenazeleri, Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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