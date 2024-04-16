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Türkiye
AA 16.04.2024 12:04

Iğdır'daki tuz mağaraları 10 bin ziyaretçiyi ağırladı

Iğdır'daki tuz mağaralarını, Ramazan Bayramı tatilinde 10 bin yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

Iğdır'daki tuz mağaraları 10 bin ziyaretçiyi ağırladı

Tuzluca ilçesindeki Tuz Dağı'nın içinde geçmişten bugüne yapılan kazı çalışmaları sonucu oluşan mağaralar, Tuz Terapi Merkezi'ne dönüştürüldü.

Yerin metrelerce altında, tamamı tuzdan oluşan duvarları, tavanı ve tabanıyla hizmete sunulan terapi merkezinde, 2022'de valilik ve kaymakamlıkça çevre düzenlemesi ile ışıklandırma yapıldı.

Iğdır'daki tuz mağaraları 10 bin ziyaretçiyi ağırladı

Çalışmalar sonucu, solunum yolları rahatsızlıklarına yönelik hizmet veren mağaralar, Ramazan Bayramı tatilinde yoğun ziyaretçi ağırladı.

Bayram tatili boyunca tuz mağaralarını, çevre iller başta olmak üzere Nahçıvan, Gürcistan ve İran'dan 10 bin ziyaretçi gezdi.

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Iğdır Ramazan Bayramı
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