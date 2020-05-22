Haber Giriş: Kaynak: AA
Iğdır’da maske takmak zorunlu oldu
Iğdır’da yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla maske kullanımı zorunlu hale getirildi.
Iğdır İl Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Yardımcısı Aydın Börü'nün başkanlığında valilik toplantı salonunda bir araya geldi.
COVID-19 ile mücadele çalışmalarının ele alındığı toplantıda, kent genelinde sürekli olarak maske takılmasına ve maske takma kuralına uymayanlara cezai işlem yapılmasına karar verildi.
Etiketler: maske zorunluluğu ığdır ığdır maskeSon Güncelleme: 22 Mayıs 2020 Cuma 01:18
Sıradaki Haber
Safranbolu'da tarihi konak küle döndü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz