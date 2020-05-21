Haber Giriş: Kaynak: AA
Meteorolojiden kuvvetli rüzgar uyarısı
[Fotoğraf: AA]
Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan'da yarın kuvvetli rüzgar bekleniyor.
Erzurum Valiliğinden yapılan açıklamada, Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünün uyarısına göre, yarın öğle saatlerinden gece saatlerine kadar Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan’da kuvvetli rüzgar beklendiği belirtildi.
Rüzgarın saatte 50-70 kilometre kuvvetinde esmesi tahmin edilen bölgede, vatandaşların meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olması istendi.
Etiketler: meteoroloji hava durumuSon Güncelleme: 21 Mayıs 2020 Perşembe 22:57
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