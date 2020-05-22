Konarı köyünde Ahmet Çağlayan'a ait 2 katlı yaklaşık 100 yıllık olduğu belirtilen tarihi konakta henüz belirlenemeyen bir nedenle, içeride kimsenin olmadığı bir sırada yangın çıktı.

Alevleri fark eden köylüler, durumu itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede köye ulaşan itfaiye ekipleri, köylülerin de yardımıyla yangını söndürdü. Konak, soğutma çalışmaları sırasında çöktü.

Konağın ahır kısmında bulunan büyükbaş 3 hayvan da telef oldu.