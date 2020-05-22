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Tırın açık kalan damperi üst geçide çarptı
[Fotoğraf: AA]
Samsun'un Çarşamba ilçesinde tır sürücüsünün açık unuttuğu damper üst geçide çarptı.
Hacı Taşdemir idaresindeki tırın açık unutulan damperi, Samsun-Ordu kara yolu Çarşamba Yaş Sebze ve Meyve Toptancı Hali yanındaki üst geçite çarptı.
Çarpma sonucu damper tırdan kopup düştü. Sürücü ise üst geçitten yaklaşık 100 metre sonra durabildi.
Damperin yoldan kaldırılması için kara yolu bir süre trafiğe kapatıldı.
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