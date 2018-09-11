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Iğdır'da el yapımı bomba infilak etti: 4 asker yaralı

Iğdır'da askeri aracın geçişi sırasında önceden yola döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 4 asker yaralandı.

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Iğdırda el yapımı bomba infilak etti: 4 asker yaralı

Türkiye-İran sınırı yakınları Dilucu mevkisinde, Şehit Bülent Aydın Hudut Karakolu'nda görevli personeli taşıyan askeri aracın geçişi esnasında önceden yola döşenen el yapımı patlayıcı infilak etti.

Olayda yaralanan 4 asker, bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Askerlerin sağlık durumu iyi

Yaralı askerlerin hayati tehlikesinin bulunmadığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Güvenlik güçleri, olayın gerçekleştiği bölgede operasyon başlattı.

Kaynak: AA

Etiketler: ığdır, el yapımı patlayıcı, askeri araç
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