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Filistinliler Akdeniz’de Türk bayrağını dalgalandırdı

İsrail’in Gazze ablukasını kırmak isteyen Filistinliler, Akdeniz sularında kayıklarla eylem yaparak Türk bayrağını dalgalandırdı.

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Filistinliler Akdenizde Türk bayrağını dalgalandırdı

Gazze Ablukasını Kırma Ulusal Hareketi tarafından Gazze ablukasını kırma amacıyla yedinci kez kayıklarla deniz eylemi düzenledi. Balıkçılar iskelesinden kayıklarla açılan Gazzeliler, Akdeniz sularında Türk bayrağını dalgalandırdı.

İsrail’in sert müdahalesinde 49 yaralı

İsrail Deniz Kuvvetleri, kayıklarla Gazze-İsrail sınırına yaklaşan protestoculara göz yaşartıcı gaz ve gerçek mermi ile müdahale etti. Denizdekilere karadan destek veren 150’den fazla Filistinli İsrail sınırında lastik yakarak, balıkçıları İsrail askerlerinin ateşinden korudu.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail’in sert müdahalesinde bir gazeteci olmak üzere 49 kişinin yaralandığı belirtildi.

Kaynak: İHA

Etiketler: türk bayrağı, israil, gazze, filistin
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