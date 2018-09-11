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FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Edirne'de FETÖ şüphelisi 5 kişi, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmek isterken sınırda yakalandı.

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FETÖ şüphelileri Yunanistana kaçarken yakalandı

"Hudut kartalları" olarak bilinen 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı Hudut Birliği askerleri, 1. derece askeri yasak bölgede, 1'i çocuk 6 kişi tespit etti.

Yunanistan'a kaçma girişiminde bulunanların ihraç edilen eski Teğmen Mehmet Emin G., ihraç edilen röntgen teknisyeni İbrahim E., kamu bankasında çalışırken FETÖ bağlantısı nedeniyle işten çıkarılan Ahmet Kemal G. ile ihraç edilen eski hemşire Gülay E. ile Sait O. oldukları belirlendi.

Şüpheliler gözaltına alınırken, grubun yanında bulunan çocuk zanlıların yakınlarına teslim edildi. 

Kaynak: AA 

Etiketler: Yunanistan, fetö, Edirne
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