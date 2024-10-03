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Türkiye
AA 03.10.2024 17:03

İETT'ye bağlı özel halk otobüsleri 15 Ekim'de kontak kapatacak

Saraçhane'deki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) önünde protesto gösterisi yapan İETT'ye bağlı özel halk otobüsü sahipleri, ödemelerini alamadıkları gerekçesiyle 15 Ekim'de kontak kapatmaya karar verdiklerini açıkladı.

İETT'ye bağlı özel halk otobüsleri 15 Ekim'de kontak kapatacak
[Fotoğraf: AA Arşiv]

İETT'ye bağlı 3 bin 41 özel halk otobüsü sahibini temsilen bir araya gelen grup, Saraçhane'de toplandı. Pankart ve dövizler taşıyan araç sahipleri, İBB'den ödemelerini alamadıklarını öne sürdü.

Grup adına açıklama yapan Özel Halk Otobüsü Platformu sözcüsü avukat Erhan Güneş, İETT tarafından uygulanan rotasyon politikalarının araçların sık sık hizmet dışı kalmasına ve işlerin ciddi şekilde aksamasına yol açtığını, bu uygulamaların geçim kaynaklarını tehdit ettiğini ve halkın ulaşımını zorlaştırdığını söyledi.

"Alacaklarımız 2 milyon lirayı aşmış durumda"

Yetkililerin verdikleri sözleri tutmadığını ifade eden Güneş, "İstanbul Büyükşehir Belediyesinden alacaklarımızın ödenmemesi nedeniyle büyük bir mali krizin içine sürüklenmiş durumdayız. 10 ayı geride bırakmamıza rağmen, henüz 5'inci ayın ödemesinin tamamı bile yapılmadı. Şu an itibarıyla, alacaklarımız 2 milyon lirayı aşmış durumda" dedi.

Güneş, iş yapamaz hale geldiklerini vurgulayarak, "15 Ekim 2024 tarihinde, bu zor koşullar altında kontak kapatma kararı aldığımızı üzülerek bildiriyoruz. Bu karar, İstanbul halkını olumsuz etkileyebilir ancak mevcut şartlar altında başka bir çözüm yolumuz kalmamıştır. Sürekli ertelenen sözler ve haksız uygulamalar bizi bu noktaya getirmiştir" dedi.

Açıklamanın ardından grup, polis bariyerlerini aşarak binanın bulunduğu 15 Temmuz Şehitleri Caddesi'ni trafiğe kapattı.

Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, grubun dağılması uyarısında bulundu. 

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