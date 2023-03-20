Haber Giriş: 20 Mart 2023 Pazartesi 07:18Son Güncelleme: Kaynak: DHA
İETT otobüsü, tır ve yol bakım aracı birbirine girdi: 2 ölü, 2 yaralı
[Fotograf: DHA]
TEM Otoyolu Aydınlı mevkisinde tır, yol bakım aracı ve İETT otobüsüne çarptı. Kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nda Ankara istikametine iki şerit trafiğe kapandı.
İstanbul Tuzla'da TEM Otoyolu Aydınlı mevkisinde meydana gelen kazada, Ankara istikametine ilerleyen tır, arıza yaptığı için emniyet şeridine park eden İETT otobüsüne ve ardından yardıma gelen yol bakım aracına arkadan çarptı.
Kazada 2 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İki şerit kapandı, trafik sıkıştı
Kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nda Ankara istikametine giden iki şeridin kapanması nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu.
Ekiplerin kazaya müdahalesi sürüyor.
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