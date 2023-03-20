Haber Giriş: 20 Mart 2023 Pazartesi 07:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay’daki enkaz kaldırma çalışmalarında 4 mahalle kaldı
[Temsili Fotoğraf: AA]
Hatay Valiliği, Antakya ilçesinde aciliyeti bulunan bina yıkımlarının ve enkaz kaldırma çalışmalarının 4 mahallede süreceğini duyurdu.
Valilikten yapılan açıklamada, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından başlatılan çalışmaların, bugün Antakya'daki Gazi, Ekinci, Ovakent ve Ürgen Paşa mahallelerinde devam edeceği ifade edildi.
Aciliyeti olan binaların yıkılacağı ve enkaz kaldırma çalışmalarının yapılacağı ifade edilen açıklamada, bina sakinlerinin istemeleri halinde enkaz kaldırma çalışmalarına refakat edebileceği bilgisine yer verildi.
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